Падение нефтяных цен ускорилось, Brent ушла ниже $40 за баррель

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов вечером в четверг стремительно снижаются, причем стоимость марки Brent впервые с 15 сентября обвалилась ниже $40 за баррель, а WTI — ниже $38 за баррель.

К 18:24 мск декабрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевела на 5,3% до $40,06 за баррель (минутами ранее эта цена оказалась на уровне $39,95 за баррель), ноябрьские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на 6,07% до $37,78 за баррель, сообщает РИА «Новости».

Падение котировок заметно ускорилось после публикации слабой статистики по индексу деловой активности в США. Показатель в сентябре неожиданно снизился до 55,4% при прогнозе роста до 56,4%. Слабая статистика по США усиливает опасения инвесторов относительно состояния мировой экономики, которая, еще не успев оправится после коронавируса, находится под угрозой повторного спада из-за вероятности возникновения второй волны заражений, поясняет ПРАЙМ.

Таким образом, нефтяные цены не смогли развить устойчивый рост. «Котировки Brent возвращаются к минимумам начала сентября на фоне опасений сокращения потребления из-за второй волной коронавируса», — приводит РБК мнение аналитиков «ВТБ Инвестиций».

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 33,5 млн к началу октября, а число погибших во всем мире превысило отметку в 1 млн человек. Из-за ухудшения ситуации с COVID карантинные ограничения возвращаются в разных странах мира.

Напомним также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение будет действовать два года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. В мае–июне текущего года сокращение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки (от уровня октября 2018 года), далее — до конца 2020 года — на 8 млн баррелей, и на 6 млн — до конца апреля 2022 года. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

На встрече 6 июня страны участницы ОПЕК+ продлили на месяц — до конца июля — срок действия соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

15 июля участники совещания министерского мониторингового комитета (JMMC), в который входят представители стран — участниц соглашения ОПЕК+, согласовали смягчение с 1 августа ограничений на добычу нефти (примерно на 2 млн баррелей в сутки), — добывавшийся до введения ограничений объем будет сокращен уже не на 9,7 млн, а только на 7,7 млн баррелей в сутки.