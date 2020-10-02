Евросоюз одобрил экспресс-тесты на COVID-19 — 15 минут на проверку

Евросоюз одобрил использование экспресс-тестов на коронавирус, которые могут дать результаты за 15 минут и стоят в рознице около 20 долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Быстрое тестирование может позволить быстрее справиться с последствиями второй волны коронавирусной инфекции.

Одобренный тест основан на определении вирусных белков антигенов и менее точен, чем распространённое сейчас ПЦР-тестирование. По утверждению разработчиков, он определяет заболевание коронавирусной инфекцией в 93,5 процента случаев, а его отсутствие – в 99,3 процента.

Однако менее точное тестирование может быть преимуществом экспресс-методики, а не её недостатком. Ранее газета The New York Times писала, что слишком точные тесты могут значительно перегружать медицинскую систему из-за того, что здоровые люди со следами инфекции диагностируются как больные.