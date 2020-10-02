Эрдоган назвал недопустимой инициативу Путина, Макрона и Трампа по Карабаху

Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) долгое время «не замечала» проблему Карабаха и потому не может сейчас заниматься мирным урегулированием. Такое заявление сделал турецкий лидер Тайип Эрдоган.

«Учитывая, что США, Россия и Франция пренебрегали этой проблемой почти 30 лет, недопустимо, чтобы поиском путей прекращения огня занимались они», — цитирует президента Reuters.

По словам главы Турции, прекращение боев из-за принадлежности территории, занимаемой непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) возможно, только если страна-«оккупант», то есть Армения, выведет оттуда свои войска.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, напомним, обвинил Турцию в оказании военной помощи Азербайджану.

В армянском Минобороны заявили, что боевые действия возобновились в пятницу на всей линии соприкосновения в Карабахе. По данным ведомства, сбит азербайджанский самолет и беспилотник.

Армия НКР объявила, что сбила 17 ударных дронов Азербайджана. За сутки она потеряла убитыми 54 военных, а за время обострения в зоне конфликта, с 27 сентября, — 158.