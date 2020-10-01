Израиль показал свой противоракетный лазерный комплекс

й Новый комплекс был показан в варианте системы противоракетной обороны (C-RAM), предназначенной для поражения ракет и артиллерийских снарядов, и в версии, оптимизированной для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (C-UAV).

Новый комплекс является мобильным, а лазерные установки смонтированы внутри стандартных грузовых контейнеров, установленных на грузовых шасси. В его состав входят радиолокационная станция, пункт управления и две лазерные установки. Сообщается, что система способна фокусировать лазерные лучи на плоскость, площадью с монету.

Дальность поражения целей «Железным лучом» составляет около двух километров. Израильская компания уже провела испытания перспективной системы и признала их успешными. Какие-либо технические подробности о новом комплексе не уточняются.

Rafael Advanced Defense Systems не производит лазерные установки, закупая их у нескольких поставщиков, названия которых не разглашает. «Железный луч» может монтироваться на любое шасси в зависимости от потребности заказчика.я