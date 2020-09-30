Жена Хью Джекмана — «Нет — он не гей»

51-летний знаменитый актер Хью Джекман нередко сталкивается со слухами о своей сексуальной ориентации — некоторые люди полагают, что его брак фиктивный, а он на самом деле является геем. Развеять их решила его 64-летняя супруга, актриса Деборра-Ли Фернесс.

В интервью Anh’s Brush With Fame она призналась, что ее супруг действительно гей. Правда, это признание было не чем иным, как иронией с ее стороны.

Он был геем много лет. И я была геем. Знаете, когда я снималась в «Позоре»? Тогда я была геем. И все были потрясены, когда я вышла замуж.

А вообще, это просто неправильно. Это как если бы кто-то сказал Элтону Джону, что он натурал. Я уверена, что он бы разозлился,



— рассказала она.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс познакомились на съемках сериала «Коррелли» в 1995 году. Актеру тогда было 27 лет, а его будущей супруге — 40. Через год после встречи они поженились. Как призналась Фернесс, она почувствовала удивительную связь с Хью, когда встретила его.

Я счастлива, что встретила свою вторую половинку, что бы это ни значило,

— призналась она.

Сам актер признавался, что поначалу очень смущался сделать первый шаг и первое время даже стеснялся заговорить с Деборрой. Однако потом довольно быстро признался ей в любви, и с тех пор они не расстаются.

Биологических детей у супругов нет — после того как Фернесс перенесла несколько выкидышей, пара приняла решение об усыновлении. Сейчас они воспитывают 19-летнего сына Оскара и 15-летнюю дочь Аву.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс с сыном Оскаром и дочерью Авой