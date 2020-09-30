На МКС катастрофическая нехватка воздуха из-за разгерметизации российского модуля

30Величина утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) превышает нормативную. Как предположил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космических программам Сергей Крикалев, воздух может уходить через один из вакуумных клапанов в российском служебном модуле «Звезда».

В комментарии «России 24» Крикалев пояснил, что в модуле много разных систем, имеются в том числе и вакуумные клапаны. Они соединяют некоторые из систем жизнеобеспечения с забортным вакуумом. Поэтому, заключил Крикалев, наиболее вероятно, что потенциальная утечка воздуха находится именно там, но ее еще предстоит найти.

Напомним, накануне стало известно, что скорость утечки воздуха на МКС увеличилась в пять раз за последние несколько месяцев. Так, в сентябре 2019 года, когда утечка была обнаружена, станция теряла 270 граммов воздуха в сутки. В августе 2020-го темп утечки вырос вдвое, до 540 граммов в сутки, а в сентябре увеличился еще в 2,5 раза. Сейчас станция теряет около 1,4 кг воздуха в сутки.