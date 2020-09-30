Дженнифер Энистон призналась, что готова бросить актерскую карьеру

Дженнифер Энистон — одна из самых популярных и любимых многими голливудских актрис. В кино она снимается уже больше 30 лет и делает это весьма успешно. Однако, как призналась звезда в подкасте Джейсона Бейтмана, Уилла Арнетта и Шона Хейса SmartLess, в последние два года она задумывалась над тем, чтобы бросить актерскую карьеру. Дженнифер сказала, что работа буквально «высосала» из нее жизнь.

Последние два года это приходило мне в голову. Это было после работы, которую я закончила, тогда я подумала: «Ого, да это высосало из меня жизнь. И я не знаю, то ли это, что мне интересно. Это был неготовый проект. Мы все были их частью. Ты всегда говоришь: «Я больше никогда этого не сделаю! Никогда больше!»

— рассказала звезда сериала «Друзья».

Она добавила, что раньше никогда не задумывалась, чтобы уйти из кино, но если бы это сделала, то стала бы дизайнером интерьеров.

Мне это нравится. Это приносит мне счастье,

— призналась Джен.

Последним проектом с участием актрисы стал сериал «Утреннее шоу», в котором она снялась вместе с Риз Уизерспун. Они же выступили его продюсерами. Сериал был высоко оценен критиками и получал награды на премиях Гильдии актеров и «Эмми». Переживать поклонникам звезды не стоит — «Утреннее шоу» было продлено на второй сезон, а помимо него, у Энистон запланированы съемки и в других проектах. Так что пока уходить из кино она точно не собирается.