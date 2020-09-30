Дочь Брюса Уиллиса выступила обнаженной против шейминга

Старшая дочь звездной парты Брюса Уиллиса и Деми Мур снялась полностью обнаженной в БДСМ-фотосессии, которую посвятила защите прав женщин.

32-летняя актриса выступила против шейминга и общественного диктата, который окружает женское тело и весь ее внешний образ в современном мире.

Своими черно-белыми фото Уиллис подкрепила идею «мое тело — мое дело» и собрала тысячи лайков в Instagram.

Девушка оставила на себе лишь черные ботфорты, опустилась на колени и склонила голову. При этом тело и руки Уиллис были стянуты шнуром.

»… Я буду называть вас «Сэр», — гласит подпись к одному из снимков, а под другим написано «Моя госпожа».

«Есть мнение о том, что если женщина демонстрирует свою сексуальность или обнажённое тело, то она делает это из-за неуверенности и нелюбви к себе или же ради мужчин. И это полная ерунда. Женщина может выглядеть сексуально ради себя, раздеваться и быть связанной ради себя», — заявила актриса, и комментаторы ее поддержали.