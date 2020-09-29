Крупнейший авиадвигатель в истории прошел сертификацию

Американская компания GE Aviation завершила сертификацию крупнейшего в мире авиационного двигателя GE9X. Как пишет Aviation Week, основные сертификационные испытания установки состоялись в 2019 году. К настоящему времени компания собрала и поставила американскому авиастроительному концерну Boeing восемь двигателей GE9X для установки на пассажирские лайнеры Boeing 777X-9 и еще две запасных силовых установки. Сертификационные испытания B777X-9 с двигателями GE9X начались 20 сентября 2020 года.

В общей сложности на протяжении всей программы сертификации GE9X прошли пять тысяч часов испытаний. Силовые установки также прошли программу летных испытаний на летающей лаборатории на базе лайнера Boeing 747-400. В рамках летных испытаний GE9X выполнили 72 полета, проведя в воздухе 400 часов. Благодаря завершению сертификации GE Aviation теперь сможет развернуть полномасштабное серийное производство GE9X.

Разработка GE9X ведется с 2012 года. Диаметр вентилятора этого двигателя составляет 3,4 метра, а диаметр его воздухозаборника — 4,5 метра. Для сравнения, диаметр GE9X всего на 20 сантиметров меньше диаметра фюзеляжа лайнера Boeing 767 и на 76 сантиметров больше диаметра фюзеляжа лайнера Boeing 737. Новая силовая установка может развивать тягу до 470 килоньютонов. GE9X имеет крайне высокую степень двухконтурности — 10:1. Этот показатель позволяет двигателю поддерживать высокую мощность, потребляя существенно меньше топлива по сравнению с другими силовыми установками.

Новый двигатель будет устанавливаться на пассажирские лайнеры Boeing 777X, самые большие в мире двухдвигательные пассажирские самолеты. Длина лайнеров в зависимости от версии составит 69,8 или 76,7 метра, а размах крыла — 71,8 метра. Самолет получит складное крыло, благодаря которому сможет помещаться в стандартном авиационном ангаре. Размах сложенного крыла B777X составит 64,8 метра. Максимальная взлетная масса лайнера составит 351,5 тонны. Самолет сможет выполнять полеты на расстояние до 16,1 тысячи километров.