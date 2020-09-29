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Apple TV+ приобрел за 40 млн. долларов права на фильм «Черри» с Томом Холландом

Apple TV+ приобрел за 40 млн. долларов права на фильм "Черри" с Томом Холландом

Стриминговая платформа Apple TV+ приобрела права на фильм «Черри», главную роль в котором исполнил Том Холланд («Человек-паук»).

Покупка прав обошлась Apple в 40 млн. долл.

«Черри» — первый режиссерский проект братьев Джо и Энтони Руссо после финала «Мстителей».

Холланд играет военного медика Уокера, который возвращается на родину с посттравматическим расстройством. Герой начинает употреблять опиум и грабить банки, чтобы обеспечить наркотиками себя и свою жену. Картина основана на мемуарах самого Уокера.

Выход ленты намечен на начало 2021 года.

29 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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