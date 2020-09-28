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Меган Маркл и принц Гарри покажут свою реальную жизнь

Принц Гарри и Меган Маркл

Герцоги Сассекские снимутся в документальном фильме для видеосервиса Netflix и покажут свою реальную жизнь. Об этом газете The Sun сообщили источники, приближенные к королевской паре.

«Это будет изысканно. Они хотят, чтобы люди смогли заглянуть в их жизни, — утверждает анонимный собеседник. — Вероятно, они мечтали снимать фильмы, освещающие проблемы экологии и бедности, но Netflix явно хочет хлеба и зрелищ». Отмечается, что съемки продлятся три месяца.

В середине сентября стало известно, что принц Уильям крайне возмутился, когда узнал, что его брат принц Гарри будет сотрудничать с Netflix. Гнев объясняется тем, что именно Netflix выпускает сериал «Корона», посвященный правлению королевы Елизаветы II.

С 1 апреля принц Гарри с Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

28 сентября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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