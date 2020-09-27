Упоминания о визите настоящего Джеймса Бонда обнаружили в польских архивах

В польском Институте национальной памяти обнаружили упоминания о визите человека по имени Джеймс Альберт Бонд в Польшу в середине 60-х годов. Об этом говорится в сообщении института на странице в Facebook.

Уточняется, что британец Джеймс Бонд родился в 1928 году. Он прибыл в Варшаву 18 февраля 1964 года как военный атташе британского посольства. Бонд занял должность секретаря-архивиста, после чего польские секретные службы стали следить за ним, подозревая в шпионаже.

В сообщении архива говорится, что британец минимум дважды побывал на военных объектах: в октябре и ноябре 1964 года. В начале 1965 года он покинул территорию Польши.

Институт предположил, что визит тезки главного героя романов о спецагенте, мог быть шуткой, «призванной издеваться над польскими спецслужбами».

Джеймс Бонд, также известный как «агент 007» — вымышленный агент MI6 Великобритании, главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга. Первый роман о спецагенте «Казино „Рояль“» был опубликован в 1953 году, однако широкую популярность книги Флеминга получили после того, как были экранизированы. «Бондиана» является одной из самых продолжительных серий фильмов в истории.