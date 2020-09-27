Британская королевская семья приготовилась «затянуть пояса» Турция встала на сторону Азербайджана в конфликте с Арменией » Армения объявила о мобилизации всех до 55 лет Власти Армении в рамках введенного военного положения объявили о мобилизации лиц офицерского, прапорщического и рядового состава запаса, передает РИА Новости. «Объявляется мобилизационный призыв лиц офицерского, прапорщического и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет», — говорится в решении правительства. Ранее на фоне обострения конфликта в районе Нагорного Карабаха Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Ранее военное положение ввел президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян. Там объявили сбор мужчин старше 18 лет. Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился утром 27 сентября. По данным армянской стороны, Азербайджан потерял четыре вертолета, 15 беспилотников, 10 танков и БМП. Минобороны Азербайджана при этом опровергало данные про уничтожение трех танков и двух вертолетов армянскими военными.

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