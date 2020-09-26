В США назвали Тупака назвали «лучшим живым рэпером», хотя он умер

В США американского хип-хоп-исполнителя Тупака Шакура назвали лучшим рэпером среди ныне живущих, несмотря на то, что исполнитель умер более двух десятилетий назад. Об этом сказала сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, ее слова приводит New York Post.

Кандидат в вице-президенты страны сделала подобное заявление в ходе интервью на виртуальном съезде NAACP в пятницу, 25 сентября. На вопрос корреспондента CNN Анджелы Рай о том, кого Харрис считает лучшим рэпером из ныне живущих, сенатор ответила, что это Тупак. Однако затем Рай напомнила, что иконы Западного побережья уже очень давно нет в живых.

«Нет в живых, я знаю, я все время путаюсь», — сказала Харрис. В конечном итоге сенатор не смогла определиться с именем лучшего исполнителя.

Тупак Шакур был убит в 1996 году во время конфликта, развернувшегося между хип-хоп-исполнителями Восточного и Западного побережий Америки. Тупак сидел на пассажирском месте, за рулем находился рэпер Шуг Найт, он выжил. В июле 2018 года стало известно, что Тупака застрелил племянник бывшего гангстера Дуэйна Кита Дэвиса — Орландо Андерсон.

Спустя два месяца сын Найта Шуг Найт-младший опубликовал доказательства того, что Тупак может быть жив. Он написал в соцсетях, что исполнитель избежал смерти, а также выложил фотографию «постаревшего» Тупака.