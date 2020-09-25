5 потрясающих фильмов, основанных на реальных событиях » Последняя попытка Зеленского обдурить западных партнеров на грани провала Последние внешнеполитические телодвижения Зеленского могут вызвать вполне правдоподобную иллюзию, что Бубочка становится Бубой. Онлайн-выступление на Генассамблее ООН. Если абстрагироваться от манеры подачи, уровня английского и вообще от того, что это Зеленский – то вполне себе антироссийская, прозападная риторика. Не конфликт на Востоке Украины, а война в центре Европы с 14 тыс погибших, 1,5 млн беженцев.

Рана в центре Европы, единственный способ лечения которой – деоккупация. Нарушение прав украинцев и татар в Крыму. И даже призывы реформировать Совбез, дабы РФ, нарушившая суверенитет Украины, не злоупотребляла правом вето. И другие инициативы: о формировании международной Крымской платформы по защите прав крымчан и деоккупации и о создании в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде. Чьей пропаганды, не артикулируется, но прямо подразумевается – России. МИД заявляет о нелегитимности Лукашенко, хотя до недавних пор от Офиса и лично Зеленского исходили совсем другие сигналы, что, мол, не надо вмешиваться, не надо ссориться, Беларусь важный партнер, а вдруг Лука усидит и т.д. Наконец, конвертопланы над Киевом, B-52 возле Крыма и истерика российских СМИ, Портнова и «Страны», которые, захлёбываясь, рассказывают о репетиции «ядерного удара» и «ядерной войне на территории Украины». И сам Бубочка зуб дает послам G7, что конкурс по избранию главы САП будет прозрачным, как сознание Зеленского во время произнесения фразы «Я приехал в университет и увидел там университет». В связи с вот этим всем хочется спросить: «А шо случилось?». Где в этой конструкции глаза Путина с глубинами понимания? Где плачущие российские матери на белом катере? Где штрафы за ответный огонь по оккупантам? Куда делось партнерство с ОПЗЖ в Раде и междусобойчик по САП? Опять же, где Портнов, Вовк и Венедиктова в президентской резиденции? Восстание заржавевших российских машин против внешнего управления, взрывы георгиевских консервов Бужанского и межфракционное объединение «Путь домой?». Куда это все вдруг исчезло? Подозреваем, что никуда. А все внешнеполитические новации, кроме Б-52, конвертопланов и британского десанта – большой блеф и еще один спектакль от Зеленского. Новое его отделение. Предыдущие, «Мамкин миротворец» и «Великий ездун» – с треском провалились. Первое – потому что русских не устраивает разбор здания государственности по кирпичику, как продвигали Козырь с Зеленским, им надо тем же способом, которым они Путина выбирали – путем подрыва здания. Но на Банковой боятся, что в этом случае и от них ничего не останется, а они только на темы успели усесться. А второго – потому что поездки молодого, но уже ничего не соображающего Брежнева по стране и награждения орденами шахтеров эффекта не дали. Вернее, дали, но обратный. Пролететь полстраны, чтобы открыть спортплощадку и постоять перед дорожным стендом, вглядываясь в него расширенными зрачками – такое разве что год назад зайти могло, а сейчас только ускоряет обвал рейтинга. Логичный вопрос – что делать? Очевидно, что открывать третье отделение, давно анонсированное Мендель, но так и не начатое – «Один из самых влиятельных лидеров мира». Внешний, прости Господи, игрок. Который с места в карьер, только проснулся и протер глаза, и сразу Совбез ООН предлагает реформировать, центр борьбы с пропагандой создавать и защищать права человека в Крыму. Непонятно только, с чего именно сейчас после полутора лет президентства? Зато понятно, что ничего из перечисленного никогда не будет и не может быть реализовано Зеленским. Просто потому, что эта власть не в состоянии реализовывать подобное. Даже не идеологически, а технически. Вершина мысли Зеленского – это Сивохо. Какая там может быть борьба с пропагандой и на базе чего – «1+1»? Кто бороться будет – может, Миша Подоляк? Саша Дубинский? Бужанский? Лысый из Квартала? Все эти заявления – не удар, а ложный замах, преследующий несколько целей. Во-первых, взять на понт русских. Ответить на постоянное поднятие ставок Путиным своим поднятием. Вы нас кошмарите – а мы сейчас с американцами будем дружить, вот вам. Во-вторых, попытка привлечь/удержать электоральное болото, тех, кто в целом прозападный, но за «Европейскую солидарность» голосовать не будет. Потому что ватная аудитория вернулась к ОПЗЖ и там и останется. Поэтому, среди прочего, опять поднимается тема вступления в ЕС. А в-третьих, у Зеленского зашквар с Ермаком. СБУ в суде подтвердила, что работала по «вагнеровцам» прямо перед их задержанием в Беларуси.

Офисом президента руководит человек, которого обвиняют в сливе россиянам спецоперации по вагнеровцам, а теперь еще и в получении 40 млн за обмен Цемаха. Обнять Запад, чтобы погасить скандал, связанный с предательством. И Зеленский бежит к послам – давайте не Сытник, а я буду вашим сукиным сыном. Главным и единственным. Буду делать прогрессивные заявления. Поддерживать общую линию на международной арене. Сотрудничать в военной сфере. А по САП и судам давайте посередине договоримся. Все-таки Техас должны грабить техасцы. Запад давно понял, что все, что говорит и делает Зеленский – это фарс. Не фарс – это угроза, исходящая от России на фоне событий в Беларуси – возможность вторжения российских войск в Беларусь и Украину. Судя по американской стратегической авиации над Украиной и британским десантникам, в ходе совместных учёный, форсирующих Днепр – угроза серьезная и реалистичная. Настолько, что США и Великобритания идут на прямую демонстрацию силы и трансляцию сигнала, что в случае агрессии будет не глубокая озабоченность, как в 2014, а военная помощь в отражении нападения. В определённой степени военное сотрудничество с Западом для Зеленского является гарантом его дальнейшего пребывания в должности. Поскольку есть основания считать, что американцы в полной мере обладают информацией по операции с вагнеровцами и роли в ней Ермака и Зеленского. И вполне могли бы сказать очень веское слово. Так что, думаем, тот факт, что пророссийский голубь мира ударился оземь и обратился прозападным ястребом, связан еще и с этим. Зеленский вернулся к своему предвыборному формату – генерировать разные реальности для разных зрителей, каждый видит и слышит то, что он хочет. Недостаток формата в том, что он долго не работает. источник

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