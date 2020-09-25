Как бежал из СССР пароход «Вишера»

12 августа 1972 года мир облетела весть: из СССР бежал не очередной диссидент и даже не группа противников советского режима, прорыв на Запад совершил целый корабль «Вишера» — под руководством капитана Павла Ивановича Дудникова. При этом из всей команды лишь старший механик пожелал вернуться на коммунистическую родину. Остальные предпочли остаться в Европе, некоторые потом перебрались в Америку.

Западная пресса не долго тешилась новым сюжетом, а в империи зла о нем и вовсе предпочитали молчать. Но сам факт коллективного побега из советского ада взволновал многих, особенно русских эмигрантов первой и второй волны. Для них поступок Дудникова был знаком назревающих глобальных перемен, началом надвигающегося краха советской империи. Героического беглеца приглашали на различные встречи, конференции, но он в силу своей скромности неизменно отказывался — он хотел просто спокойно жить и работать в мире, который считал свободным.



Попытки вырваться из Советского Союза на захваченных морских судах предпринимались и ранее. Так 9 сентября 1956 года трое молодых людей — Воликов, Вилисов и Чернин — поднялись на борт катера «Тайфун», стоявшего без охраны у пирса бухты Ванино порта Советская Гавань и попытались выйти на нем в море, но в тумане заблудились в бухте и на рассвете поставили катер на место. После этой неудачи решили захватить другое судно. Для этого познакомились с командой катера РК-1283, напоили всю команду водкой и остались ночевать на судне. Утром 14 октября отправили членов команды на берег за водкой. После этого вышли на катере в море. При прохождении боновых ворот не подчинились требованиям остановиться. Беглецы взяли курс на Японию. В погоню отправили сторожевой катер. По ним был открыт огонь, один из беглецов был ранен. Но поскольку всем перебежчикам было по 16-17 лет и свой поступок они объясняли тягой к путешествиям и приключениям, их осудили только за незаконный переход границы и приговорили к 3 годам лагерей.

В сентябре 1967 года четверо учащихся севастопольского ГПТУ 13 угнали с причала «Аполоновая» в севастопольской бухте водолазный катер, намереваясь бежать на нем в Турцию. Им удалось выйти незамеченными из бухты, но через 12 км. у мыса Херсонес были обнаружены и задержаны сторожевым катером. Неудачливых беглецов поместили в психиатрическую больницу.

Павлу Дудникову и его друзьям повезло больше.

Павел Иванович Дудников родился 1 июня 1927 года в Ставрополе. Рано потерял родителей, воевал на фронтах 2 мировой. Закончил мореходку. Плавал на судах загранплавания. Видя заграничную жизнь и сравнивая ее с безрадостной советской действительностью, стал открыто критиковать совдеповские порядки. Бунтаря списали с корабля и закрыли визу. Видя несправедливость и жестокость коммунистического режима, Павел Дудников решает навсегда покинуть СССР. Обдумывая планы побега, он решает, что наибольшие шансы уйти за границу могут появиться при перегоне небольшого судна из одного порта в другой.

В 1970 он переезжает в Сухуми. С большим трудом Павлу удается устроиться в рыбколхоз на сейнер. Бывалый моряк, отлично знающий свое дело, пришелся по душе руководству рыбколхоза. Вскоре Дудникова назначают капитаном небольшого рыболовецкого сейнера «Вишера», 1949 года постройки.

Фантастически повезло с командой. Его старший помощник Георгий Колосов уже трижды побывал за различные проступки в советских концлагерях, люто ненавидел советскую власть и мечтал о побеге, Валерий Дюсов сутками слушал западное радио и тоже не прочь был покинуть социалистическую родину. У литовца Ромаса Гадляускаса были свои счеты с коммунистами, его отец погиб в советских застенках, куда его бросили за участие в партизанском антисоветском движении. Когда Дудников намекнул команде, что они могут попытаться уйти на Запад, его предложение было встречено с восторгом.

В июне 1972 судно вышло из Сухуми в Керчь для ремонта на керченском судоремонтном заводе. Была короткая остановка в Сочи и 5 июня 1972 г. «Вишера» прибыла для ремонтных работ в Керчь. Судно было действительно очень истрепано и Дудников решает бежать на нем после ремонта. В августе ремонт окончен. «Вишера» выходит из Керчи и следует в Сухуми. После того как судно выходит из Керченского пролива, Дудников берет курс на Босфор. Рация была отключена и спустя 2 суток беглецы вошли в пролив. Фортуна улыбалась смельчакам. Безо всяких проблем беглецы прошли Босфор и вошли в воды Мраморного моря. Туркам решили не сдаваться, а следовать в Грецию, где к тому времени к власти пришли военные — антикоммунисты «черные полковники», разорвавшие отношения с Советским Союзом. А это была гарантия от их невыдачи советским властям.

Вот как Павел Дудников вспоминает тот момент: «Это был культурный, т.е. блестящий побег без жертв и даже с советским шампанским. Так, я в Мраморном море бросил якорь, созвал всех в салон и поздравил с побегом команду при полных бокалах шампанского. Команда ликовала. За исключением старшего механика Цхадая — он был ярый коммунист, фанатик, притом дурковатый. Тогда я объявил, что судно будет следовать дальше в Грецию, я не намерен у турок подлых брать политическое убежище, так как они часто с Москвой устраивают сделки и выдают перебежчиков. Старший механик Цхадая умолял меня не следовать в Афины, потому что его как коммуниста засадят за решетку. Я ему ответил, что его не тронут, так как греки соблюдают международные правила. Но он до того был сугубо узким человеком, что до него не доходила никакая истина. Он говорил, что боится черных полковников, которые у власти в Греции. И вот проходя Дарданеллы у порта Чанакалле, при подходе к борту турецкого служебного катера, Цхадая бросается на катер и устраивает шум — трясет в объятиях турецких представителей, а они его не понимают, т.к. он не знает турецкого языка. Турки подумали, что это и есть советский перебежчик и отошли от борта, а мне махнули рукой – следуйте. И я продолжил рейс в порт Пирей. После я узнал у греческих властей, что турки в Чанакалле не могли найти переводчика целые сутки, а когда узнали от него, что бежало судно, а его требуют возвратить его в СССР, то наш след к этому времени пропал. В общем турки заявили греческому правительству, что они дали бы нам убежище, но я ответил, что лучше с турками не иметь дела. Ну, а когда Цхадая вернулся в Сухуми, то мне писали друзья грузины и армяне, что над ним смеялся и потешался весь город».