В Шотландии планируют выпустить слабоалкогольное виски

Очень скоро в алкомаркетах суровой Шотландии появится необычный для этих краев продукт — слабоалкогольное виски Whyte & Mackay Light. Производитель этого необычного напитка, компания Whyte & Mackay рассчитывает на успех новинки, ведь, по их мнению, у него есть своя обширная целевая аудитория.

Как оказалось, слабоалкогольный виски будут выпускать с расчетом на то, что его оценит молодежь. Юные шотландцы могут начать увлекательное знакомство с односолодовым именно с виски-лайт. По мнению маркетологов Whyte & Mackay напиток позволит приучить новичков к старым добрым алкогольным традициям и в то же время убережет от злоупотреблений, неизбежным при отсутствии опыта. Скорее всего, в Whyte & Mackay знают, что делают, ведь эта компания работает на рынке скотча более 175 лет. Производитель, основные мощности которого расположены в Глазго, выпускает широкий ассортимент виски, начиная бюджетными сортами, заканчивая престижными 8, 13 и 25-летними напитками, достойных внимания настоящих ценителей.

Учитывая богатую историю и отменную репутацию как на британском рынке, так и за его пределами, можно уверенно говорить о том, что фирма может позволить себе некоторые чудные эксперименты, не рискуя авторитетом среди гурманов. На официальном сайте Whyte & Mackay уже появилась информация о слабоалкогольном виски, с которой могут ознакомиться потенциальные потребители. Там сказано, что Whyte & Mackay Light имеет крепость 21.5% и настаивается в дубовых бочках из-под бурбона и хереса. Виски имеет мягкий приятный вкус и слегка отдает дымком.

Производитель рекомендует употреблять виски-лайт как в чистом виде, так и со льдом. Кроме этого, эксперты компании утверждают, что продукт хорош в составе алкогольных коктейлей. Директор Whyte & Mackay Руари Перри так объясняет появление нового виски для молодежной аудитории: Компания внимательно следит за тенденциями в сфере крепких напитков и прислушивается к потребителям по всей Великобритании. Виски Light — это совершенно своеобразный продукт, созданный для молодого неискушенного человека, который не любит слишком крепкий алкоголь. Мы видим, что в мире побеждает новая и иная культура потребления, так что компания Whyte & Mackay разработала виски Light как раз для удовлетворения этого спроса.

В Шотландии уже можно услышать недовольное ворчание представителей «старой школы», утверждающих, что хороший виски постепенно становится историей. Но нужно отметить, что производитель поступил достаточно мудро, позиционируя свой новый продукт лишь как компонент для коктейлей или баловство для молодежи. Whyte & Mackay Light не претендует на звание классики и в случае провала фирма безболезненно с ним расстанется.