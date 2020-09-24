Швеция обвинила российские корабли в нарушении границы

Морскую границу Швеции нарушили два российских военных корабля, заявляет пресс-служба шведского Минобороны. По данным ведомства, инцидент произошел близ Гетеборга 14 сентября.

В сообщении отмечается, что у судов не было разрешения на вход в территориальные воды Швеции, поэтому ведомство расценило это как нарушение порядка доступа.

Министр обороны страны Петер Хультквист в интервью телеканалу SVT назвал действия российских кораблей «преступлением» и отметил, что в связи с этим был вызван представитель российского посольства.

Хультквист также добавил, что суда провели в территориальных водах Швеции 11 минут. С российскими военными связались по радиосвязи, после чего они покинули границы страны.