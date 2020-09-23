В ноябре Китай запустит в космос первый спутник для добычи полезных ископаемых

Частная компания Origin Space из Пекина анонсировала запуск первого в этой стране космического аппарата для добычи полезных ресурсов вне Земли. Он носит название NEO-1 и будет выведен в космос в ноябре текущего года. Это не добывающий аппарат, а пока только разведчик, но следующая машина, скорее всего, уже будет иметь шахтерскую специализацию и начнет работу через пару лет.

NEO-1 – небольшой аппарат весом всего 30 кг, который разместится на солнечно-синхронной орбите. Его цель – астероиды как таковые, при помощи этого спутника китайские космические шахтеры хотят отработать все аспекты охоты на малые космические тела. На текущем этапе нужно научиться обнаруживать астероиды, выбирать подходящие, готовить маневры для стыковки, управлять группами кораблей-перехватчиков и т.д.

Разработчикам из Origin Space следует поторопиться, так как уже в следующем году в космос отправится их прямой конкурент – орбитальный телескоп Yuanwang-1. Этот аппарат прозвали «Маленький Хаббл», так как он будет вглядываться в космос в поисках астероидов – как представляющих опасность для Земли, так и потенциальных источников ценных ресурсов.

Следующим аппаратом для этих целей станет NEO-2 от все той же Origin Space. Это уже лунный проект, который пока находится в разработке. Детали программы пока неизвестны, кроме того, что запланирована посадка на саму Луну. Возможно, это тоже будет корабль-разведчик, но нельзя исключать и желание китайцев сразу приступить к добыче реголита, поискам воды или иных ресурсов на Луне. В Origin Space сообщили, что начнут сбор финансирования для этого проекта в конце года – вероятно, к тому времени и появятся подробности миссии.