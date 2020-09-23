Джейсон Пристли рассказал о борьбе Шэннен Доэрти с раком: «Она всегда была бойцом»

В феврале актриса Шэннен Доэрти рассказала, что у нее была диагностирована четвертая стадия рака молочной железы — болезнь вернулась к ней после ремиссии спустя три года после заболевания. О том, как сейчас себя чувствует 49-летняя звезда, рассказал ее коллега по сериалу «Беверли-Хиллз 90210» Джейсон Пристли, который сыграл ее брата.

Я общаюсь с Шэннен каждые несколько месяцев, просто чтобы проведать ее. Она очень сильная девушка. Шэннен — боец, и всегда такой была. И я знаю, что она будет продолжать бороться изо всех сил. В последний раз, когда мы общались, она была в очень хорошем настроении,

— рассказал он в эфире австралийского шоу Studio 10.

Шэннен Доэрти, Джейсон Пристли и Люк Перри в сериале «Беверли-Хиллз 90210»

В марте Доэрти рассказывала о своем здоровье и том, как близкие и друзья помогают ей бороться с раком.

Заботиться о себе и принимать себя не всегда легко. У меня бывают дни, когда я подавлена или просто ленюсь. Но я иду вперед вперед с помощью моих друзей,

— делилась она.

Шэннен отметила, что ее подруга, пуэрториканская модель Анне Мари Кортрайт, заставляла ее ходить в походы и учила новым способам приготовления пищи — более здоровым. Актриса также стала заниматься спортом, благодаря чему стала чувствовать себя лучше.

Но главную поддержку ей, конечно, оказывает ее муж фотограф Курт Исваренко, отношения с которым, по словам актрисы, ее болезнь только укрепила.

Шэннен Доэрти с мужем Куртом Исваренко