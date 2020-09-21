На спутнике Сатурна нашли огромные залежи льда

Ученые изучили данные, которые 13 лет собирал космический зонд НАСА Cassini. Исследователи заметили, что на Северном полушарии Энцелада, спутника Сатурна, есть большое количество свежего льда.
Поскольку Энцелад покрыт льдом, он очень мощно отражает свет и выглядет как ярко-белый снежный ком. Чтобы понять больше об этом небесном теле, исследователи также проанализировали миссии к Сатурну, которые прошли в 2007 году.
У этого устройство был инструмент под названием «Спектрометр видимого и инфракрасного картирования» (VIMS), который записал, как свет отскакивает от Энцелада, разделяя его на различные длины волн и позволяя ученым делать выводы о том, из чего она состоит.
Уже в 2005 году исследователи уже заметили огромные шлейфы, состоящие изо льда и пара, которые предположительно выходят из океана, находящегося под поверхностью льда. Новая спектральная карта показывает, что инфракрасные сигналы четко коррелируют с геологической активностью, которую легко увидеть на южном полюсе.
Эти новые говорят о том, что Северное полушарие покрыта свежим льдом, но и о том, что в обоих полушариях произошла такая же геологическая активность — смена поверхности ландшафта.
«Инфракрасное излучение показывает нам, что поверхность южного полюса молодая, и это неудивительно, потому что мы знали о струях, которые взрывают ледяной материал», — рассказывает соавтор исследования Габриэль Тоби из Нантского университета.
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