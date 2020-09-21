На спутнике Сатурна нашли огромные залежи льда

Поскольку Энцелад покрыт льдом, он очень мощно отражает свет и выглядет как ярко-белый снежный ком. Чтобы понять больше об этом небесном теле, исследователи также проанализировали миссии к Сатурну, которые прошли в 2007 году.

У этого устройство был инструмент под названием «Спектрометр видимого и инфракрасного картирования» (VIMS), который записал, как свет отскакивает от Энцелада, разделяя его на различные длины волн и позволяя ученым делать выводы о том, из чего она состоит.

Уже в 2005 году исследователи уже заметили огромные шлейфы, состоящие изо льда и пара, которые предположительно выходят из океана, находящегося под поверхностью льда. Новая спектральная карта показывает, что инфракрасные сигналы четко коррелируют с геологической активностью, которую легко увидеть на южном полюсе.

Эти новые говорят о том, что Северное полушарие покрыта свежим льдом, но и о том, что в обоих полушариях произошла такая же геологическая активность — смена поверхности ландшафта.

«Инфракрасное излучение показывает нам, что поверхность южного полюса молодая, и это неудивительно, потому что мы знали о струях, которые взрывают ледяной материал», — рассказывает соавтор исследования Габриэль Тоби из Нантского университета.