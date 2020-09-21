КНДР «отмыла» через банки США почти $175 млн

Северная Корея несколько лет отмывала деньги через известные банки в Нью-Йорке, используя схему подставных организаций, передает телеканал NBC News со ссылкой на конфиденциальные банковские документы.

Согласно этим документам, в период с 2008 по 2017 год организации, связанные с Северной Кореей, смогли легализовать более $174,8 млн через банки США, включая JPMorgan Chase и Bank of New York Mellon.

Отмечается, что в этот период администрация США последовательно ужесточала санкции против КНДР, однако Пхеньян обходил их при помощи китайских компаний. В частности, в документе называется компания Dandong Hongxiang Industrial Development Corp, которая направляла деньги в КНДР через Китай, Сингапур, Камбоджу, США и другие страны. Одна эта компания смогла легализовать $ 85,6 млн.