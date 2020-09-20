В США отказались считать российскую гиперзвуковую ракету серьезной угрозой

Ракетный комплекс с управляемым гиперзвуковым боевым блоком «Авангард» не является серьезной угрозой для США. Об этом сообщается в колонке Питера Сучиу (Peter Suciu) для журнала The National Interest.

«Разработка подобного вооружения вряд ли даст соперникам Америки значительное преимущество», — отмечает он. По мнению автора, Вашингтон откажется считать вооружение реальной опасностью для безопасности государства.

По его словам, даже если американские пусковые установки с ядерным оружием, межконтинентальные баллистические ракеты и стратегические бомбардировщики выйдут из строя или будут уничтожены, страна все еще будет иметь возможности для ответных действий.

Сучиу подчеркнул, что Соединенные Штаты смогут в том числе использовать подводные лодки с баллистическими ракетами, имеющими ядерный заряд. Он также пояснил, что в стране ведется разработка оружия, которое можно считать средством сдерживания «Авангарда» и других подобных