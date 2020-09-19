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США решили усилиться на северо-востоке Сирии

США решили усилиться на северо-востоке Сирии, перебросив туда бронетехнику и систему противоракетной обороны (ПРО) Sentinel («Часовой»). Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) полковника Билла Урбана.

«Командование CENTCOM отдало приказ обеспечить безопасность сил коалиции на северо-востоке Сирии. Для обеспечения воздушного патрулирования в Сирию перебрасывают системы ПРО «Часовой», а для поддержи американской армии — бронемашины типа Bradley», — пояснил Урбан. При этом он отказался уточнить количество перебрасываемой техники.

По словам Урбана, это необходимо для дальнейшей борьбы с террористами и защиты сил коалиции в случае необходимости. Представитель командования напомнил, что Пентагон и ранее перебрасывал бронемашины Bradley в Сирию.

19 сентября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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