С 20 сентября TikTok в США запретят

С 20 сентября TikTok в США запретят — все возможности по скачиванию и установки популярной соцсети китайского происхождения будут ограничены.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в министерстве торговли страны.

В сообщении отмечается, что компании Google и Apple также должны будут удалить китайские приложения со своих платформ, доступных в США. При этом пользователей, которые уже скачали TikTok и WeChat, не будут вынуждать удалить приложения, но они не смогут скачивать обновления для них.

Американские компании смогут продолжать вести бизнес с WeChat за пределами США.

Соответствующий указ должен быть опубликован позднее в пятницу, говорят источники агентства. Новые правила могут не вступить в силу, если президент США Дональд Трамп одобрит сделку по продаже американского сегмента соцсети.

Хозяин Белого дома объявил 31 июля, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что Microsoft или другая американская компания должны заключить сделку о приобретении этой социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе ее работа будет запрещена на территории Соединенных Штатов. Опасения вашингтонской администрации в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.