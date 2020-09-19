Нефть и рубль продолжили обвал

Цены на нефть и курс рубля покатились вниз на пятничных торгах на новостях о том, что Ливия после 9 месячного перерыва возобновит экспорт «черного золота» и восстановит работу месторождений. Цена Brent с отметки 43,5 доллара за баррель спикировала до 42,56 доллара, потеряв 2% менее чем за час.

Курс доллара на МосБирже с 75,05 рубля на 14.09 мск вырос до 75,4950 рубля на 15.26, следуя за динамикой нефтяных котировок.

Евро, начинавший торги снижением на 23 копейки, до 88,84 рубля, вернулся к росту и прибавил 54 копейки, достигая в моменте 89,3725 рубля.

Ливийская нефть была вырезана с мирового рынка в январе, когда поддерживаемый Кремлем маршал Халифа Хафтар заблокировал работу экспортных терминалов и месторождений, которые качали 1,2 млн баррелей в день.

Добыча нефти в Ливии рухнула, а на экспорт в августе ушло всего 2 танкера по 600 тысяч баррелей каждый.

В понедельник Ливийская национальная армия, которой командует Хафтар, объявила о снятии блокады.

«Генштаб ВС ЛНА в свете ухудшения условий жизни ливийских граждан… решил возобновить добычу и экспорт нефти при соблюдении всех условий и необходимых для этого мер, гарантирующих справедливое распределение доходов и неиспользование их для финансирования терроризма», — заявил маршал.

Ливийская нефть придет на мировой рынок в тот момент, когда страны ОПЕК+ наращивают добычу, рискуя сломать хрупкий баланс, на который уже давят сокращение закупок Китаем и Индией и рост производства в США.

В сентябрьском докладе о состоянии нефтяного рынка ОПЕК снизила прогноз мирового спроса на 400 тысяч баррелей в сутки и теперь ждет его падения по итогам года до 90,2 млн баррелей в день (-11% к прошлому году).

Добыча нефти вне ОПЕК при этом будет на 360 тысяч баррелей в сутки выше изначальных оценок, сообщил картель: бурение возобновилось в США, Канаде и Южной Америке.

Теперь, как ожидается падение предложения в этих странах в 2020 г. составит только 2,7 млн баррелей в день.