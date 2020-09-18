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Военный флот США будет на 50% состоять из роботов

Авіаносець USS Gerald R. Ford (CVN 78)США заявили, что меняют концепцию национального флота для противостояния с Китаем,  который начал представлять угрозу для Соединенных Штатов.

Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, пишет Голос Америки. Амбициозный план включает наращивание численности ВМС США за счет беспилотных и автономных кораблей, подводных лодок и летательных аппаратов. Общая доля на определенном этапе будет достигать 50% пишут источники.

Глава Пентагона заявил, что масштабная трансформация военно-морской мощи США, которая получила название «Будущее, вперед» (Future Forward) предусматривает расширение американской военной флотилии с нынешних 293 кораблей до 355.

В итоге прогарммы в арсенале ВМС  США появятся дополнительные надводные корабли, в том числе меньшего размера, будет больше подводных лодок; появятся надводные и подводные корабли, которые могут быть опционально пилотируемыми, беспилотными и автономными, а также широкий спектр авианосных беспилотных летательных аппаратов.

18 сентября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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