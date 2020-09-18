Военный флот США будет на 50% состоять из роботов

США заявили, что меняют концепцию национального флота для противостояния с Китаем, который начал представлять угрозу для Соединенных Штатов.

Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, пишет Голос Америки. Амбициозный план включает наращивание численности ВМС США за счет беспилотных и автономных кораблей, подводных лодок и летательных аппаратов. Общая доля на определенном этапе будет достигать 50% пишут источники.

Глава Пентагона заявил, что масштабная трансформация военно-морской мощи США, которая получила название «Будущее, вперед» (Future Forward) предусматривает расширение американской военной флотилии с нынешних 293 кораблей до 355.

В итоге прогарммы в арсенале ВМС США появятся дополнительные надводные корабли, в том числе меньшего размера, будет больше подводных лодок; появятся надводные и подводные корабли, которые могут быть опционально пилотируемыми, беспилотными и автономными, а также широкий спектр авианосных беспилотных летательных аппаратов.