В США предрекли Китаю распад из-за войны

Китай в случае войны с США проиграет и распадется на несколько государств, предрекает в публикации Defense News научный сотрудник Киберинститута Военной академии армии Соединенных Штатов (Вест-Пойнт) Ян Каллберг.

«Если режим потеряет власть, гнев масс может высвободиться из-за десятилетий репрессий. Страна размером с Китай, с историей расколов и гражданских войн, с подавляемым, разнообразным населением и социально-экономическим неравенством, может быть отброшена в балканизацию после поражения», — пишет автор.

Эксперт уверен, что устойчивое и сильное государство не нуждается в репрессивных мерах против собственного населения. «Слабость явно видна в потребности Китая в наблюдении и контроле над населением для поддержания стабильности — наблюдении и репрессиях, которые настолько широко распространены в повседневной жизни китайского общества, что службы безопасности ГДР, похоже, были любителями», — отмечает эксперт.

По мнению Каллберга, в случае, если США проиграют войну с Китаем, они не распадутся. Эксперт пишет, что в этом случае «виноват будет президент», однако революции не будет. Также специалист сомневается в том, что Китай является настолько технологически развитым, что его можно считать сверхдержавой.

Согласно публикации Каллберга, Китай не имеет достаточного опыта участия в современных военных конфликтах. «Неопытность Китая в сочетании с нереалистичными экспансионистскими амбициями может привести к падению режима. Пловцы без воды могут тренировать основы, но они никогда не будут хорошими пловцами», — уверяет автор.

Каллберг отмечает, что «в прошлом в Китае были длительные периоды внутренней фрагментации и слабого центрального правительства». «Если Китай, по-прежнему руководствуясь идеологией, вступит в крупномасштабный конфликт, это, вероятно, станет концом коммунистической диктатуры», — уверяет эксперт.