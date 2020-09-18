В США объявлены лауреаты Шнобелевской премии — в области медицины ее получил Трамп

Впервые Шнобелевская премия была проведена он-лайн удаленно из-за коронавируса. Впрочем это никак не повлияло на награждение, посокльку обычно и ранее за наградами никто не приходил.

В США объявлены лауреаты Шнобелевской премии, вручаемой за «сомнительные научные достижения». В категории «Медицинское образование» премию получили девять лидеров стран, в том числе президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и президент Белоруссии Алексендр Лукашенко.

Причиной присуждения премии названо «использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».

Также в число лауреатов в этой номинации вошли президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Великобритании Борис Джонсон, премьер Индии Нарендра Моди, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Шнобелевская премия (Ig Nobel Prize) является антиподом Нобелевской и вручается ежегодно в Гарварде. Ее учредил в 1991 году американский журнал Annals of Improbable Research. Первоначально награды раздавали «за исследования, которые не могут или не должны быть воспроизведены». Согласно новой формулировке, премия вручается за научные достижения, которые «сначала заставляют смеяться, а потом — думать».