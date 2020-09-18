Украина не будет вносить особый статус Донбасса в Конституцию

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что позиция Украины — исключает внесение особого статуса Донбасса в Конституцию

Об этом вице-премьер заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

Алексей Резников отметил, что такую позицию высказал президент Украины Владимир Зеленский во время саммита в нормандской формате в декабре 2019 году в Париже.

«Президент … дал четкое понимание того, что никаких изменений в Конституцию Украины о включении туда какого-то особого статуса не будет, это исключено», — отметил он.

В то же время Резников подчеркнул, что украинская сторона в ТКГ работает над пересмотром Минских домовлностей:

«Также президент неоднократно говорил, что Минские соглашения требуют изменений. Это позиция, которую мы отстаиваем в трехсторонней контактной группе.»