Ученые — нас ждут тотальные пустыни

Ученые — нас ждут тотальные пустыни. Уже следующие два десятилетия приведут к увеличению позади пустынь на 30%.

Ученые Токийского университета в Японии выяснили, что повышение глобальной средней температуры всего лишь на 0,5 градуса Цельсия значительно усилит засухи по всей Земле. Новое последствие катастрофических изменений климата называется в статье, опубликованной в журнале Environmental Research Letters.

Исследователи разработали новую климатическую модель на основе данных, полученных в ходе проекта HAPPI (Half a degree Additional warming Prognosis and Projected Impacts), посвященного оценке воздействия повышения температуры на 1,5 и 2 градуса Цельсия выше доиндустриальных значений на климат. Оказалось, что потепление на два градуса приводит к более частым засушливым годам и значительному снижению влажности во многих регионах мира.

По словам ученых, ситуация станет особенно серьезной в Средиземноморье, Западной Европе, северной части Южной Америки, Сахеле и на юге Африки. Однако в некоторых других регионах, например, в Австралии и некоторых странах Азии климат, наоборот, станет более влажным.

В настоящее время реализуется сценарий повышения температуры на три градуса выше доиндустриальных значений. Если в ближайшие годы выбросы углекислого газа не сократятся до минимума, то этот сценарий окажется неизбежным. Парижское соглашение 2015 года обязывает страны ограничить повышение температуры до 2 или 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных значений.