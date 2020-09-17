Спецназ США получит высокоскоростные аппараты вместо конвретопланов

Силы специальных операций США объявили о намерении заменить конвертопланы CV-22 Osprey новыми летательными аппаратами с вертикальными взлетом и посадкой. Как пишет Flightglobal, военные намерены принять на вооружение, способные выполнять полеты на скорости, сопоставимой с реактивными самолетами. По словам командующего силами специальных операций генерал-лейтенанта Джеймса Слайфа, военные пока не заинтересованы в покупке перспективных скоростных конвертопланов V-280 Valor, созданием которых занимается компания Bell Helicopter для замены V-22.

Конвертоплан Osprey был разработан американским консорциумом Bell/Boeing в 1980-х годах. Аппарат имеет в длину 17,5 метра, в высоту — 6,7 метра и размах крыла — 14 метров. Максимальная взлетная масса конвертоплана составляет 27,4 тонны при взлете с пробегом по-самолетному и 23,8 тонны при вертикальном взлете. Благодаря поворачивающимся с двигателями и воздушными винтами мотогондолам конвертоплан способен на вертикальные взлет и посадку по-вертолетному и быстрый горизонтальный полет по-самолетному.

В самолетном режиме полета V-22 может выполнять полеты на скорости 446 километров в час на расстояние до 1,6 тысячи километров. Американский конвертоплан рассчитан на перевозку до 32 человек, а также грузов массой 9 тонн в грузовом отсеке или до 6,8 тонны на внешней подвеске.

По словам Слайфа, Силы специальных операций ВВС США заинтересованы в разработке и принятии на вооружение летательных аппаратов, которые по своим характеристикам превосходят все существующие и разрабатываемые сегодня конвертопланы. При этом генерал-лейтенант отметил, что речь не идет о простом улучшении отдельных характеристик аппаратов — скорости, дальности полета или надежности; военные заинтересованы именно в новом поколении конвертопланов. Конкретные требования к перспективным летательным аппаратам военные пока не выработали.

Перспективный конвертоплан V-280 разрабатывается Bell Helicopter специально для тендера FLRAA, проводимого Армией США с начала 2010-х годов. По итогам конкурса, военные намерены выбрать аппарат, который должен будет заменить устаревшие многоцелевые вертолеты UH-60 Black Hawk. Полный перечень требований, которым должен соответствовать новый летательный аппарат, американские военные обнародовали в апреле 2019 года. Согласно требованиям, новая машина должна иметь боевой радиус не менее 300 морских миль (555 километров) и быть способной на перевозку на внешней подвеске грузов массой 4,5 тонны.