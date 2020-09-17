Маски могут защитить от COVID-19 даже лучше чем вакцина — главный эпидемиолог США

Директор Центра по контролю и предотвращению заболеваемости США Роберт Редфилд заявил о существование научных доказательств того, что ношение маски действительно защищает от коронавирусной инфекции.

«Маска — важнейшее средство защиты общественного здоровья, которое мы имеем», — заявил Редфилд во время слушаний в комитете Сената США.

«Мы имеем четкие научные доказательства, что это работает, — сказал Редфилд о масках. — Я даже скажу, что маска более гарантированно защитит меня от COVID, чем когда я приму вакцину от COVID, потому иммуногенность может составлять 70 процентов, и если вакцина не вызовет у меня ответной реакции иммунной системы, она меня не защитит, а эта маска — да ».

Он призвал американцев, особенно молодежь, носить маски и сказал, что при условии массового ношения масок, пандемии можно обуздать за 6-12 недель.

По оценкам Рэдфилда, вакцина от коронавируса станет доступной широкой общественности только осенью 2021, а небольшие поставки коронавирусной вакцины станут доступными в конце этого года.