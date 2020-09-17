Иванна Сахно ошеломила историей о том, как болела коронавирусом в США

Голливудская звезда украинского происхождения Иванна Сахно, которая недавно представила в Киеве ленту Let it snow, в которой сыграла главную роль, вспомнила, как заболела COVID-19.

Так, на момент болезни знаменитость находилась в Нью-Йорке. Сахно поделилась, что из-за обилия пациентов в больнице, ей пришлось лечиться дома.

Я была в госпитале трижды и должна была там оставаться, потому что у меня был низкий уровень кислорода. Но они не могли меня оставить, потому что люди, которые были вокруг меня, были намного старше и в худшем состоянии. Нас не могли поселить даже в палаты, мы были на первом этаже, куда просто подъезжают люди на «скорой». Поэтому мне надо было ехать обратно домой и меня мониторили по телефону. — вспомнила актриса.

Также актриса поделилась, как долго выздоравливала после болезни. Так, звезда восстанавливала силы более двух месяцев.

Дело было в том, что когда тест был отрицательный, у меня появилась пневмония, поэтому это все происходило в разное время. Понимаю, что даже сейчас я стараюсь быть осторожной, потому что вирус может быть даже и в тех, у кого есть антитела. — поделилась знаменитость.

И теперь звезда Голливуда активно пользуется антисептиком, не забывает о защитной маске и принимает витамин С.