Генсек ООН рассказал о «выходящей из-под контроля» пандемии коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что вспышка коронавируса выходит из-под контроля.

По его словам, на данный момент пандемия является «угрозой номер один» для глобальной безопасности, и скоро человечество преодолеет рубеж в миллион умерших в результате распространения вируса. Генсек подчеркнул, что, хотя многие и возлагают надежды на вакцину, от пандемии все же нет панацеи. Он добавил, что сама по себе вакцина не устранит кризис.

Гутерреш также отметил, что средства от заболевания должны быть доступны по цене. Он заявил, что вакцина — это глобальное общественное благо.

Ранее руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что способного уничтожить COVID-19 лекарства не существует. По его словам, избавиться от коронавируса навсегда невозможно, несмотря на большие надежды на эффективную вакцину.