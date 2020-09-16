В США в условиях абсолютной секретности испытали истребитель 6-го поколения

В США в условиях абсолютной секретности испытали истребитель 6-го поколения — о его внешнем виде ничего не известно. Предположительно самолет управляется искусственным интеллектом и обладает абсолютной невидимостью для радаров. Новейшее вооружение также включает системы взаимодействия с ударными беспилотниками, наземными ударными системами и спутниковой разведкой.

ВВС США тайно спроектировали, построили и совершили полет по крайней мере одного полномасштабного прототипа истребителя нового поколения в рамках программа Next Generation Air Dominance (NGAD).

Существование прототипа было впервые подтверждено отделом закупок минобороны США репортеру Валери Инсинна из Defense News во время виртуальной воздушной, космической и киберконференции Ассоциации ВВС 2020: «Мы уже построили и провели полномасштабный демонстрационный полет в реальном времени. world, и в этом мы побили рекорды. Мы готовы приступить к созданию самолетов следующего поколения так, как никогда раньше ».

Как уже было объявлено в прошлом году, программа NGAD направлена ​​на тестирование нового быстрого подхода к разработке небольших партий истребителей с несколькими компаниями, разработка и приобретение которых завершится примерно через пять лет.