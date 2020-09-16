Трамп собирается идти на третий срок

Трамп собирается идти на третий срок — для этого он планирует переписать Конституцию США. Ааналитики считают, что его намерения серьезные, и что это может повлиять на ситуация в США в целом на будущее.

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что он имеет право баллотироваться не только на второй, но и на третий президентский срок. В Вашингтоне уверены, что глава Белого дома действительно готов пойти на нарушение конституции, чтобы остаться у власти.

О том, что он «заслуживает» переизбрания не только на второй, но и на третий президентский срок, Трамп в очередной раз заявил, выступая на митинге своих сторонников в штате Невада.

«Уже через 52 дня мы… выиграем еще четыре года в Белом доме, — сообщил президент США. — И после этого мы начнем переговоры, правильно? Учитывая, как к нам относились, мы, наверное, заслужили после этого дополнительные четыре [года]».

Впервые о том, что он не намерен ограничивать свое пребывание в Белом доме только двумя сроками, Трамп упоминал еще во время предвыборной кампании 2016 года и потом, уже после избрания, постоянно возвращался к этой теме. Только за последний месяц, например, он трижды заявлял, что в 2024 году собирается баллотироваться на очередной, третий по счету президентский срок.

В Вашингтоне считают, что глава государства говорит об этих планах совершенно серьезно.

«Трамп не раз публично объяснял, что просто шутит, чтобы, как он выражается, «позлить либералов», — пояснил Русской службе Би-би-си старший эксперт вашингтонского Института Брукингса Марвин Калб. — Но очень похоже, что президент проверяет возможную реакцию своих сторонников, и всерьез готовит их именно к такому сценарию».