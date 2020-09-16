Германия предложила США сделку за отказ от санкций против «Северного потока — 2»

Правительство ФРГ предложило США миллиардную сделку в обмен на отказ санкций против проекта «Северный поток — 2». Как сообщает Die Zeit со ссылкой на источники, Берлин выразил готовность вложить до 1 млрд евро в строительство двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа. «В ответ США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию «Северного потока — 2», — говорится в письме вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца, направленном 7 августа главе Минфина США Стивену Мнучину. В нем германская сторона также констатировала, что «существующие правовые возможности для санкций не исчерпаны».

Как отмечает издание, Шольц сначала устно изложил позицию Берлина, а затем повторил ее и в письменном виде. Речь идет о терминалах по приему СПГ в портах городов Брунсбюттель и Вильгельмсхафен. Правительство ФРГ обещало в обмен на отказ от санкций «повысить государственную поддержку строительству посредством выделения до 1 млрд евро».

На саммите ЕС 24-25 сентября лидеры стран ЕС намерены обсудить будущее проекта «Северный поток — 2» в свете отравления Алексея Навального. Остановки проекта в категоричной форме потребовали лидеры германской партии «Союз-90» / «зеленые». В либеральной Свободной демократической партии ФРГ предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал возможный преемник Меркель, кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.

В правительстве Германии изначально предлагали не увязывать инцидент с Навальным и строительство газопровода, но после того, как военные токсикологи сообщили, что Навальный был отравлен веществом группы «Новичок», тон сменился. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил Германия может «сменить позицию» по проекту. Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберта заявил позднее, что канцлер Ангела Меркель «присоединяется к словам» главы МИД.

4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ «уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы» и направлен на то, чтобы помешать завершению строительства газопровода.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство трубопровода, завершенного на 93%, было остановлено санкциями США: в декабре 2019 года швейцарская Allseas отозвала свои суда после того, как американские сенаторы пригрозили уничтожить ее бизнес.