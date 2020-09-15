Жюри Всемирной торговой организации (ВТО) поддержало Китай в его споре с США по поводу тарифов, введенных Белым домом в 2018 году в рамках масштабной торговой войны, сообщает Bloomberg.

Как сказано в решении, Вашингтон так и не смог доказать, что сборы с китайского экспорта объемом 400 миллиардов долларов являются оправданными и соответствуют международным правилам.

Однако победа Пекина вряд ли повлияет на дальнейшее развитие событий, так как США в течение двух месяцев имеют право подать апелляцию. При этом в связи с тем, что Вашингтон уже несколько лет блокирует назначение арбитров, Апелляционный суд больше не может выносить решение, и изначальный вердикт не вступит в силу.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, комментируя это решение, напомнил, что Белый дом представил ВТО доказательства кражи интеллектуальной собственности Китаем, и судьи никак не оспорили их.