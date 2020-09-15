 
  »

Жюри Всемирной торговой организации (ВТО) поддержало Китай в его споре с США

Жюри Всемирной торговой организации (ВТО) поддержало Китай в его споре с США по поводу тарифов, введенных Белым домом в 2018 году в рамках масштабной торговой войны, сообщает Bloomberg.

Как сказано в решении, Вашингтон так и не смог доказать, что сборы с китайского экспорта объемом 400 миллиардов долларов являются оправданными и соответствуют международным правилам.

Однако победа Пекина вряд ли повлияет на дальнейшее развитие событий, так как США в течение двух месяцев имеют право подать апелляцию. При этом в связи с тем, что Вашингтон уже несколько лет блокирует назначение арбитров, Апелляционный суд больше не может выносить решение, и изначальный вердикт не вступит в силу.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, комментируя это решение, напомнил, что Белый дом представил ВТО доказательства кражи интеллектуальной собственности Китаем, и судьи никак не оспорили их.

15 сентября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  