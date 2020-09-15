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В США начнут продавать безвредные «усыпляющие» напитки

Напиток, который будет успокаивать нервную систему и немного усыплять, начнет массово продаваться в США. Продукт разрабатывался в течении нескольких лет и стал результатом продолжительных исследований. Также он совершенно безвреден для взрослых и детей.

Американская компания PepsiCo собирается выпустить «усыпляющий» напиток — Driftwell. Как сообщает CNBC, он призван бороться с тревогой и должен помогать заснуть тем, кто испытывает стресс. Планируется, что он появится в продаже в первом квартале 2021 года.

Driftwell состоит из воды, а также содержит L-теанин — аминокислоту природного происхождения, которая повышает стрессоустойчивость организма и его энергетические запасы — и десятую часть суточной нормы магния. Вкус у Driftwell пока только один — ежевично-лавандовый.

Разработка проекта началась до пандемии коронавируса. Сейчас в компании выпуск напитка считают актуальным на фоне роста стресса и бессонницы среди населения.

15 сентября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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