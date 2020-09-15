В США готовят совместные с ЕС санкции против Беларуси

В США готовят совместные с ЕС санкции против Беларуси, которые помогут остановить насилие в стране, по мнению конгрессменов.

Американский сенатор-республиканец Джим Ришч, который является председателем комитета Сената по иностранным делам, заявил, что насилие и репрессии против оппозиции в Беларуси является «немыслимыми», сообщает Радио Свобода.

В тексте резолюции выборы президента Беларуси, которые состоялись 9 августа и на которых в шестой раз Александр Лукашенко объявил себя победителем, названы «ни свободными, ни честными».

Авторы резолюции призывают отпустить всех политических заключенных и задержанных во время мирных протестов, включая арестованными до выборов.

Согласно резолюции, США ввести санкции в координации с Европейским союзом и другими международными партнерами. Ришч назвал это символом прочной поддержки Соединенными Штатами белорусского народа и их права на свободу собраний, выражения мнений, свободные выборы и верховенство права.