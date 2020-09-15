В России готовятся к валютному голоду на несколько лет

В России готовятся к валютному голоду на несколько лет. Причина в санкциях против российской экономики и мировом кризисе. При этом россияне распакуют последние кубышки. Банк РФ опубликовал проект «Основных направлений денежно-кредитной политики», в котором представил прогнозы по российской экономике на 2020-23 гг.

Впервые в программном документе ЦБ нет ни одного сценария с пометкой «оптимистичный», в который был бы заложен рост цен на нефть, передает Финанс.ру.

ЦБ предлагает четыре варианта будущего паребрика и все три, условно, можно окрестить, как 1. песец, 2. хана и 3. бля, да что ж такое. Четвертый вариант — пиндосы виноваты!



Три варианта представляют из себя различные вариации нового падения нефтяных котировок — до 35 долларов за баррель («проинфляционный» и «дезинфляционный сценарии») и до 25 долларов («рисковый»).

В каждом из прогнозов российскую экономику ждет существенное сокращение экспортных доходов, а с ними — притока иностранной валюты, на которую оплачивается импорт и гасится внешний долг.

Даже в самый позитивный «базовый» сценарии ЦБ закладывает среднюю цену нефти в 38 долларов за баррель в этом году, 40 долларов — в следующем и лишь 45 долларов — в 2022-м.

В результате по сравнению с 2019 годом экономика недосчитается 134 млрд долларов валютной выручки в этом году, 112 млрд — в следующем и 70 млрд потом. Оптимисты, однако :-)

В сумме за три года экспортные доходы экономики — 844 млрд долларов — станут минимальными c периода 2004-2006 гг.

Цены на нефть резко падали и раньше — в 2008-м и 2014-м. Но впервые с начала 21-го века российскую экономику ждет продолжительный период дешевой нефти и низкого притока валюты, предупреждает ЦБ.

В ответ придется сокращать закупки импортных товаров: в этом году — на 11% относительно 2019 года, а в следующем — на 8%.

Общий объем импорта будет в 1,5 раза ниже показателей «тучных» 2012-13 гг.