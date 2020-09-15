США планировали уничтожение Асада

США планировали уничтожение Асада — в 2017 году был разработан детальный план его устранения. При этом президент Трамп был готов дать ему зеленый свет, но министр обороны США оказался против.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что несколько лет хотел организовать убийство главы Сирии Башара Асада. Однако позже он решил отказаться от своей затеи.

Как передает телеканал Fox News, американского лидера отговорил от этой идеи в 2017 году глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Трамп назвал главу оборонного ведомства «крайне переоцененным генералом», однако добавил, что не жалеет об отказе от убийства Асада. Он пояснил, что у него не было гарантий успеха задуманной операции.