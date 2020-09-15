В США показали ударные беспилотники ближайшего будущего

Американская компания General Atomics представила проект беспилотного летательного аппарата, который после 2030 года сможет заменить устаревающие аппараты MQ-9 Reaper. Как сообщает Defense World, беспилотник разрабатывается для участия в тендере ВВС США, к объявлению которого военные готовятся в настоящее время.

Сегодня MQ-9 составляют основу парка ударных беспилотников на вооружении ВВС США. Из-за того, что эти аппараты постепенно устаревают, ВВС США объявили о намерении начать снимать MQ-9 с вооружения с 2030 года. В течение ближайших нескольких лет ВВС США намерены объявить тендер на разработку нового ударного беспилотника, который бы своим возможностям превосходил современные Reaper.

По заявлению General Atomics, новый аппарат планируется создать по схеме «летающее крыло». Предполагается, что его продолжительность полета будет значительно превосходить продолжительность любых других беспилотников, стоящих сегодня на вооружении ВВС США.

Аппарат получит систему искусственного интеллекта, которая будет полностью управлять его полетом. Кроме того, благодаря такой системе можно будет задействовать меньшее число операторов для управления группами беспилотников.

Ожидается также, что беспилотник получит систему полностью автоматических взлета, посадки и руления по аэродрому. Благодаря этому можно будет отказаться от наземных команд на удаленных аэродромах. В настоящее время такие команды обеспечивают взлет и посадку MQ-9, а также буксировку этих беспилотников.

Наконец, беспилотник планируется оснастить разведывательной системой, способной самостоятельно обнаруживать, классифицировать и идентифицировать наземные цели, а также в приоритетном порядке уведомлять оператора о наиболее важных из них.