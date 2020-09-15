B-52 США теперь будут регулярно патрулировать в небе Украины и у границ Крыма

B-52 США теперь будут регулярно патрулировать в небе Украины и у границ Крыма. Также планируется осуществлять патрулирование и морской прилегающей акватории.

Патрулирование американских бомбардировщиков B-52 над Украиной будет иметь регулярный характер — это намек российскому руководству, что западные партнеры не оставят Украину в одиночестве.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в своем коммюнике.

«Такие патрулирования будут иметь регулярный характер, поскольку миссии В-52 в небе Украины, являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании.

В частности сегодня, 14 сентября, в сопровождении истребителей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н Stratofortress снова побывали в воздушном пространстве Украины. Нагдаемо, что впервые бомбардировщики ВВС США патрулировали в украинском небе 4 сентября этого года.

Три бомбардировщика В-52 под прикрытием украинских истребителей взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий с партнерами в сфере коллективной безопасности.