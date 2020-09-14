Местные выборы в Крыму нелегитимны — ЕС Путина предупредили об бессмысленности встречи с Лукашенко » В США тотальные пожары на востоке — 33 погибших В США тотальные пожары на востоке частично из-за поджогов, а частично из-за небывалой жары. Эвакуировано сотни тысяч американцев. Жертвами лесных пожаров, бушующих на западе США, стали по меньшей мере 33 человека. Десятки людей остаются пропавшими без вести

Как сообщает CNN, наиболее тяжелая ситуация сохраняется в штатах Орегон и Калифорния, где в пожарах погибли 10 и 22 человека соответственно. Большинство из них погибли за последние несколько дней. Один человек стал жертвой пожаров в штате Вашингтон. Всего насчитывается 94 крупных очага возгораний и сотни мелких.

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