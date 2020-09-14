Шэрон Стоун объяснила главную проблему Трампа в его поведении. Актриса считает, что все сложности с характером президента США возникли у него в детстве.

Американская актриса Шэрон Стоун посочувствовала президенту США Дональду Трампу и заподозрила у него детскую травму. Об этом сообщает The Telegraph.

«Я думаю, что у него была детская травма. Я смотрю на этого человека, и мне кажется, что какими бы ни были его травмы, он мучается и причиняет себе боль», — заявила артистка.

Она отметила, что это влияет на многих людей, поддерживающих политика. По мнению знаменитости, у избирателей Трампа «душераздирающий уровень внутренней ярости, и эта ярость возникает из-за чувства незащищенности и боли».