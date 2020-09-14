Появились новые кадры со съемок продолжения фильма «Аватар»

В сети появились новые фото со съемок сиквелов «Аватаров», которые возобновились после паузы из-за коронавируса.

Фото опубликовал в своем Instagram продюсер Джон Ландау.

На снимках Сигурни Уивер работает над подводными сценами. Ландау отметил, что актриса никогда не боялась сниматься в экшен-сценах и все делает сама.

В продолжении также будут сниматься Кейт Уинслет, Эди Фалко, Уна Чаплин и Мишель Йео, а также Дэвид Тьюлис.

Недавно были опубликованы фото с актерами Кейт Уинслет, Зои Салданой, Сэмом Уортингтоном и Клиффом Кертисом, которые отдыхают в специальном бассейне после подводных съемок.

Ранее также показали концепт-арты продолжения фильма «Аватар» и концепт Mercedes-Benz, вдохновленный миром «Аватара» и разработанный в сотрудничестве с Кэмероном.

Как сообщалось ранее, кинокомпания Disney отложила премьеры большинства своих фильмов из‑за распространения коронавируса и непростой ситуации в индустрии. Так, «Аватар-2» выйдет только в конце 2022 года, «Аватар-3» — в конце 2024 года, «Аватар-4» — в конце 2026 года, а «Аватар-5» — в конце 2028 года.