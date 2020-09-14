Пентагон готовится принять на вооружение мощный беспилотник-невидимку

Пентагон готовится принять на вооружение мощный беспилотник-невидимку. Машина заменит предыдущие модели, которые находятся на вооружении еще с 90-х и нулевых годов. Новый ударный дрон станет гораздо технологичнее.

Northrop Grumman представила проект перспективного ударного беспилотного летательного аппарата SG-2, который компания намерена предложить ВВС США в качестве замены стоящим сегодня на вооружении аппаратам MQ-9 Reaper. Как пишет Aviation Week, новый беспилотник планируется создать на базе палубного аппарата X-47B UCAS-D, разработкой которого американская компания занималась в первой половине 2010-х годов.

В настоящее время ударные беспилотники MQ-9 составляют основу парка беспилотных аппаратов такого класса на вооружении ВВС США. Из-за того, что эти аппараты постепенно устаревают, ВВС США объявили о намерении постепенно отказаться от них. Начать снимать MQ-9 с вооружения американские военные планируют с 2030 года. В течение ближайших нескольких лет ВВС США намерены объявить тендер на разработку нового ударного беспилотника, который бы своим возможностям превосходил современные Reaper.

Northrop Grumman намерена разработать новый ударный беспилотник SG-2, взяв за основу уменьшенный планер палубного X-47B. Это позволит сократить время, необходимое на создание и испытание беспилотника. Аппарат получит немного удлиненное крыло с узкой хордой. Масса беспилотника составит 9,1 тонны. Аппарат сможет выполнять полеты на расстояние до 1,9 тысячи километров. Эти показатели будут соответственно вполовину и на две трети меньше, чем у палубного X-47B.

SG-2 сможет объединяться в группы с другими такими же аппаратами. Это позволит им эффективнее выполнять боевые задачи. Предполагается, что задание аппараты будут выполнять в полностью автономном режиме: начиная проведением разведки и поиском целей и заканчивая нанесением ударов по наиболее важным объектам противника, включая радиолокационные станции и мобильные ракетные комплексы. Кроме того, аппараты смогут вести радиоэлектронную борьбу.