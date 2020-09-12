В США вскрыли сеть российских агентов, которые вмешивались в выборы

У американских правоохранителей появились данные участников «проекта Лахта», члены которого пытались оказывать давление на внутриполитическую ситуацию в США и повлиять на выборы. Об этом сообщила агент Секретной службы Штатов Хизер Тернер, ее показания опубликованы Министерством юстиции США.

В них утверждается, что в ходе расследования спецслужбы получили ордер на изучение электронной почты одного из участников проекта, также им удалось обнаружить списки остальных членов организации по состоянию на январь и сентябрь 2017 года с указанием должности и отдела, и выяснить, что финансирование членов организации осуществлялось через различные компании.

В показаниях фигурирует россиянин Артем Лифшиц — он упоминается как «проектный менеджер» из «отделов перевода № 2 и № 1» с зарплатой в 70 тыс. и 80 тыс. рублей.

Ранее, 10 сентября, Лифшиц попал под санкции США. По данным американского Минюста, он участвовал в проекте «Лахта» по предполагаемому вмешательству в выборы президента Штатов и внутреннюю политику страны, а также в сговоре с целью «украсть личные данных американцев и использовать их для открытия мошеннических банковских и криптовалютных счетов». Вместе с ним в «черный» список попали жители Петербурга Андреев Антон, Асланова Дарья и житель Киева Деркач Андрей. Последний в сообщении Минфина США назван давним агентом российских спецслужб, а россияне — сотрудниками «фабрики троллей», петербургского «Агентства интернет-исследований» (Internet Research Agency, IRA).

Напомним, США и ЕС ввели санкции против РФ в 2012 году в связи с «делом Магнитского», а также после присоединения Крыма и ситуации на Украине в 2014 году, а в 2016 — в ответ на сообщения о том, что Россия якобы поставляет ядерное оружие КНДР, Сирии и Ирану. В августе 2019 года в США ввели второй пакет санкций в отношении России в связи с «делом Скрипалей».